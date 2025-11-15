Çalışanını beyzbol sopasıyla döven Bahadır Ünlü'nün ifadesi

Oyuncu Bahadır Ünlü, restoranında çalışan İranlı İsmail N.'yi hırsızlık yaptığı iddiasıyla beyzbol sopasıyla dövdü ve "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. İfadesinde İsmail N.'nin usulsüzlük yaptığını, eşine ve çocuklarına küfür ettiğini söyleyen Ünlü, beyzbol sopasıyla kendini savunmak zurumunda kaldığını ileri sürdü. Öte yandan Ünlü’nün eşini darbettiği ve çocuğunun ayakkabılarını parçaladığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.