Çalışanını beyzbol sopasıyla döven Bahadır Ünlü'nün ifadesi
15.11.2025 11:36
DHA
Oyuncu Bahadır Ünlü, restoranında çalışan İranlı İsmail N.'yi hırsızlık yaptığı iddiasıyla beyzbol sopasıyla dövdü ve "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. İfadesinde İsmail N.'nin usulsüzlük yaptığını, eşine ve çocuklarına küfür ettiğini söyleyen Ünlü, beyzbol sopasıyla kendini savunmak zurumunda kaldığını ileri sürdü. Öte yandan Ünlü’nün eşini darbettiği ve çocuğunun ayakkabılarını parçaladığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Tomtom Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bahadır Ünlü, restoranında çalışan İranlı İsmail N.’ye hırsızlık yaptığını öne sürerek tekme ve yumruklarla saldırdı.
Çalışanı havaya kaldırıp yere çarpan Ünlü, daha sonra beyzbol sopasıyla defalarca vurdu. Dakikalarca süren saldırıyı kendi cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Ünlü’nün, araya girmeye çalışanları ittiği ve darbetmeye devam ettiği anlar yer aldı.
RESTORANI MÜHÜRLENDİ
Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, restoranı mühürledi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tomtom Mahallesi’ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespiti üzerine ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. Mekân gerekli incelemenin ardından mühürlenmiştir" denildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlü ifadesinde, "İsmail N.’nin hesaplarda usulsüzlük yaptığını fark ettim. Neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda üzerime yürüyüp eşime ve çocuklarıma küfür etti. Kendimi beyzbol sopasıyla kendimi savunmak durumunda kaldım" dedi.
Öte yandan Ünlü’nün eşini darbettiği ve çocuğunun ayakkabılarını parçaladığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
EŞİNİ DARBETTİ, ÇOCUĞUNUN AYAKKABISINI PARÇALADI
Diğer yandan Bahadır Ünlü’nün sosyal medya platformunda açtığı bir canlı yayında, eşine vurduğu ve saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.
Ayrıca Ünlü’nün çocuğunun gözü önünde ayakkabılarını parçaladığı anlar da kameraya yansıdı.
YASAL UYARI
