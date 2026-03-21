Cami şadırvanında 150 yıllık ayrıntı. Dikkatli bakınca fark ediliyor, ilk günkü gibi korunuyor

360 yıllık Kara Mustafa Paşa Camisi'nin avlusundaki ahşap şadırvanın külah bölümüne 1865 yılında nakkaş Zileli Emin tarafından işlenen eser, geç dönem Osmanlı resim sanatının seçkin örnekleri arasında gösteriliyor.

Üç tarihi şehirden yerlerin resmedildiği eserde Galata ve Bayezid kuleleri arası, Haliç ile Galata köprüleri, Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye camileri ve Çemberlitaş görülüyor. Bir caminin minaresine mahya asılmasıyla da Ramazan ayının coşkusu eserde yansıtılıyor.