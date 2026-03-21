Cami şadırvanında 150 yıllık ayrıntı. Dikkatli bakınca fark ediliyor, ilk günkü gibi korunuyor
21.03.2026 10:23
İHA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir caminin şadırvanına 150 yıl önce işlenmiş saklı minyatürde İstanbul, Viyana ile Amasya'dan kesitler yer alıyor.
360 yıllık Kara Mustafa Paşa Camisi'nin avlusundaki ahşap şadırvanın külah bölümüne 1865 yılında nakkaş Zileli Emin tarafından işlenen eser, geç dönem Osmanlı resim sanatının seçkin örnekleri arasında gösteriliyor.
Üç tarihi şehirden yerlerin resmedildiği eserde Galata ve Bayezid kuleleri arası, Haliç ile Galata köprüleri, Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye camileri ve Çemberlitaş görülüyor. Bir caminin minaresine mahya asılmasıyla da Ramazan ayının coşkusu eserde yansıtılıyor.
Eserin Amasya'ya benzetilen ikinci sahnesinde kale, Yeşilırmak nehrindeki su değirmenleri ve Sultan II. Bayezid Camii'ne benzer yapılar görülüyor. Üçüncü sahnede ise Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Viyana önlerindeki kuşatması tasvir ediliyor.
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Zileli Emin ustanın elinden İstanbul'un camileri, Viyana Kuşatması ve Amasya manzarası eklenince doyumsuz bir eser ortaya çıkmış. Özellikle sanatseverlerin Merzifon'a geldiklerinde mutlaka görülmesi gereken bir eser olduğunu düşünüyorum" dedi.
Cami cemaatinden 80 yaşındaki Bedir Ak, şadırvandaki eserin ilk yapıldığı gibi korunduğunu anlattı. 85 yaşındaki Abdurrahman Morgöz de, avludaki camiyle yaşıt ikiz çınar ağaçların sembol niteliği taşıdığını söyledi.
YASAL UYARI
AMASYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AMASYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.