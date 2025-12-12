Çamurlarını temizlemek için saatlerce uğraşıyorlar. Şifa deposu besinde zahmetli hasat
12.12.2025 16:12
Osmaniye'de coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunun hasadı başladı. Çiftçiler, ürünleri çamurdan arındırmak için el birliğiyle çalışıyor.
Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmının karşılandığı Kadirli ilçesinde ağustos sonunda ekilen ürünler olgunlaştı. Yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen kırmızı turplar, hasat edildikten sonra çamurdan arındırılması için Savrun Çayı'na taşınıyor.
Soğuk suya giren çiftçiler ve tarım işçilerince temizlenen ürünler, zahmetli işlemin ardından paketlenip araçlara yükleniyor.
Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düştüğü ilçede hem soğukla hem de suyla mücadele eden yöre halkı, el birliğiyle zorluğun üstesinden geliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden derlenen bilgilere göre, 2020'de coğrafi işaret belgesi alan Kadirli turpunun geçen yıl ilçede ekildiği 26 bin dekar alandan yaklaşık 104 bin ton ürün elde edildi.
Kent genelinde çiftçiler, 2024'te 30 bin 960 dekardan 123 bin 180 ton turp topladı. Kentte bu yıl 32 bin 610 dekardan 102 bin 708 ton rekolte hedefleniyor.
Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, turp üretiminde ilk akla gelen yerin Osmaniye olduğunu söyledi.
Sulama sistemleriyle kuraklığın önüne geçmeye çalıştıklarını dile getiren İspir, "Bu sene rekolte geçen seneye göre düşük. Bunun nedeni kuraklık. Yağmur yağmadığı için çiftçi kendi sulamasını yapmak zorunda kaldı. O da gerçek yağmurun yerini tutmuyor. Yağmur yağmaması maalesef rekolteye kötü yansıdı" dedi.
Coğrafi tescilli Kadirli turpu, genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor. Bazı kaynaklarda antibiyotik özelliği ile yaraları iyileştirdiği ifade edilen Kadirli turpunun, hazmı kolaylaştırdığı ve idrar söktürücü etkisi olduğu da öne sürülüyor. Ancak yine de düzenli tüketmeye başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda var.
