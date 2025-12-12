Çamurlarını temizlemek için saatlerce uğraşıyorlar. Şifa deposu besinde zahmetli hasat

Coğrafi tescilli Kadirli turpu, genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor. Bazı kaynaklarda antibiyotik özelliği ile yaraları iyileştirdiği ifade edilen Kadirli turpunun, hazmı kolaylaştırdığı ve idrar söktürücü etkisi olduğu da öne sürülüyor. Ancak yine de düzenli tüketmeye başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmakta fayda var.