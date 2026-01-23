Çanakkale Boğazı'ndaki savaş gemisi batıklarının korunması için harekete geçildi
Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş gemisi batıklarının korunması ve dalış turizmine kazandırılması adına yeni bir dönem başlıyor.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (ÇOK A.Ş.) arasında imzalanan protokol ile Çanakkale Boğazı'ndaki tarihi savaş gemisinin, yerel ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.
Proje, yatçılık ve su sporları dünyasının en kapsamlı buluşması olan Boot Düsseldorf'da ulusal ve uluslararası kamuoyuna resmen tanıtıldı.
"Derin Miras" adı verilen projede, batıkların katodik koruma teknolojisi ile korozyondan korunması ve zaman içerisinde yok olmalarının önlenmesi amaçlanıyor. Bu yöntem sayesinde korozyonla açığa çıkan ağır metallerin karbon salınımları engellenirken, koruma altındaki batıklar yapay resifler oluşturarak biyolojik çeşitlilik için yaşam alanı oluşturacak.
Proje, Çanakkale Boğazı'nın sürdürülebilir dalış turizminin en önemli merkezlerinden biri haline gelmesine katkıda bulunacak. Çevre dostu bir koruma yöntemi olan katodik koruma ile batıklara boya vb. herhangi bir müdahale yapılmayacak.
Elektrokimyasal koruma yöntemi uygulanarak batıkların yanlarına özel bir cihaz olan galvaniz anot yerleştirilerek batık, katot haline getirilecek ve korozyonun durdurulması sağlanacak.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki 27 adet batığı ve 2 adet resif olmak üzere 29 farklı noktayı dalış sporuna açmış ve Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı dünyanın önde gelen dalış merkezlerinden biri haline getirmeyi hedef olarak koymuştu.
'Derin Miras' projesi ise uluslararası dalış turizmi için çekici bir destinasyon oluşturarak yerel ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Batıklar bu sayede su altı tarihi ve bilimsel araştırmalar için benzersiz bir laboratuvar işlevi görecek.
