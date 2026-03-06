"Canım sıkıldı evi yaktım" dedi. Apartmandaki 3 ailenin de canıyla oynadı

Apartman sakinlerinden Y.Ş., çıkan yangında eşini, çocuğunu ve kedisini son anda kurtardı. Yangın çıktığı esnada önce 10'uncu kattaki komşularını kurtarmaya giden Y.Ş., dumanların iyice yükselmesiyle kendi ailesini kurtarmaya gitti. Apartman sakini devamında olanları şöyle anlattı:

"Aşağı indiğimizde kadın, eşime ‘Ben yaktım merak etme' demiş. Kocası bebeği alıp götürünce kadın evi yakmış. Daha önceden de evini yakmış. Aklı ve bilinci yerinde. Ben o kadının evi yaktığını bilmiyordum, öğrenince çıldırdım. Eşim o sesleri duymasa biz içeride kalıp dumandan etkilenip belki ölecektik. O kadını görmek istemiyorum. Evimiz çok kötü durumda, artık ne yapacağız bilmiyoruz."