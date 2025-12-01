Çatıdan düştü yüzde 94 engelli kaldı ama hayattan vazgeçmedi

Engelli bireylere hayata küsmemelerini tavsiye eden engelli tamirci “Engelli bireyler genellikle eve kapanıyorlar. Ruhsal olarak da her konuda destek almaya çalışıyorlar. Bir şeylerle uğraşıldığı zaman hem maddi olarak para kazanırlar hem de vakit geçirirler. Sonradan da bir şeyler öğrenilebiliyor. İlla engelli olduğu için eve kapanması veya ben iş göremem diye düşünmesinin gereği yok.” diyerek tavsiyeler verdi.