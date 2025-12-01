Çatıdan düştü yüzde 94 engelli kaldı ama hayattan vazgeçmedi
01.12.2025 12:44
İHA
Burdur'da asıl mesleği marangozluk olan Hüseyin Erkal, 24 yıl önce kaza geçirdi yüzde 94 engelli kaldı. Hayata küsmedi tekerlekli sandalyesiyle makine tamiri yapıyor.
ENGELLİ KALDIKTAN SONRA YENİ HAYATINI KURDU
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Hüseyin Erkal, çocukluğundan itibaren marangozluk yapıyordu. 24 yıl önce çatıdan düşerek yüzde 94 engelli kaldı. Kaza sonrası yaşadığı iyileşme sürecinin ardından hayata küsmedi aksine daha da sıkı tutundu. Evinin altına çalışmak için tamir atölyesi kurdu.
TAMİRCİLİĞE SIFIRDAN BAŞLADI
Tekerlekli sandalyesiyle birlikte odun motoru, süt sağım makinesi gibi makinelerin tamiriyle ilgileniyor. Erkal, bu işe sıfırdan başladığını belirtti. “Ben bu işe kendim başladım. Çıraklık falan yapmadan kendim öğrendim. Sonuçta şimdi yanımda eleman çalışıyor.” dedi. En büyük deswtekçisi eşi ve oğlu oldu.
ENGELLİ BİREYLER EVE KAPANMAMALI
Engelli bireylere hayata küsmemelerini tavsiye eden engelli tamirci “Engelli bireyler genellikle eve kapanıyorlar. Ruhsal olarak da her konuda destek almaya çalışıyorlar. Bir şeylerle uğraşıldığı zaman hem maddi olarak para kazanırlar hem de vakit geçirirler. Sonradan da bir şeyler öğrenilebiliyor. İlla engelli olduğu için eve kapanması veya ben iş göremem diye düşünmesinin gereği yok.” diyerek tavsiyeler verdi.
YASAL UYARI
GÖLHISAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GÖLHISAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.