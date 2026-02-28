Çayda korkutan görüntü. Binlerce balık telef oldu
28.02.2026 12:24
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Uludere Çayı'nda yüzeye çıkan balıklar, bir süre sonra hareketsiz kalarak telef oluyor.
Hendek ilçesinde bulunan Uludere Çayı'nda dün meydana gelen olayda, çok sayıda balık su yüzeyinde ölü halde bulundu. Su yüzeyini kaplayan balıklar endişe oluşturdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek sudan ve balıklardan numune aldı. Balık ölümlerine ilişkin inceleme sürerken, çayda yüzen balıkların su yüzeyine çıktıktan kısa süre sonra hareketsiz kalarak telef olduğu görülüyor.
Çaydaki balık ölümleriyle ilk kez karşılaştığını aktaran Erdal Aydın, "Suyun üstü binlerce balık kaynıyor. Sebebini bilmiyoruz ama çok enteresan bir durum'' diyerek, durumun araştırılmasını istedi.
