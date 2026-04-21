Cenazede kimse gözyaşlarını tutamadı, imam ayakta durmakta zorlandı
21.04.2026 08:42
İHA
Çorum'da zihinsel engelli gencin cenaze namazını kıldıran cami imamı ve köy sakinleri gözyaşlarını tutamadı. İmamın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Çorum'da merkez ilçeye bağlı Üyük Köyü'nde yaşayan 33 yaşındaki zihinsel engelli Dursun Karatepe, 17 Nisan'da rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Herkesin sevdiği bir isim olan Karatepe'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
"BENİM DOSTUMDU, KARDEŞİMDİ"
İmam Mustafa Yıldırım ve vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.
Yıldırım, 13 yıl boyunca kendisini hiç yalnız bırakmayan engelli gencin tabutunun başında gözyaşı dökerek kendisinden helallik istedi.
Yıldırım, Karatepe'nin 13 yıl boyunca camide kendisine eşlik ettiğini ve köydeki tüm vatandaşların yardımına koştuğunu anlattı:
"Benim dostumdu, kardeşimdi. Cenaze namazını kıldırdığım esnada duygulandım. Sebebi de Dursun kardeşimiz köyün sokaklarında gezerken zihinsel engelliydi, konuşamıyordu ama bedenen çok güçlü biriydi. Bu vesileyle de köydeki herkese yardım ederdi. Hiç kimseden karşılık beklemeden onlara yardım ederdi.
İmam Yıldırım, Karatepe'nin herkes tarafından sevildiğini söyledi:
"Camide bir iş olduğunda bana yardım ederdi. Bunları da karşılık beklemeden yapardı. Dursun kardeşimiz sadece benim tarafımdan değil, bütün köylü tarafından sevilen, sayılan bir insandı. Dursun kardeşimizin bu köyde hiç kimseye zararı, kötülüğü olmamıştır."
"AĞLAMAYAN KİMSE KALMADI"
Engelli gencin vefatının herkesi çok üzdüğünü dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:
"Çevre köylerden de onu tanıyan çok kişi vardı. Bu sebeple onun vefatının ardından sadece köyümüzdeki vatandaşlar değil, onu tanıyan herkes üzüldü. Cenaze namazını kıldırdıktan sonra Mevlana'nın ‘İnsan doğarken ağlar, yakınları gülerler.
Öyle bir hayat sür ki sen öldükten sonra sen sevin, insanlar arkandan ağlasın' sözü aklıma geldi. Bu tam Dursun'a göre bir söz. Dursun vefat ettiğinde onun cenaze namazında ağlamayan hiç kimse kalmadı."