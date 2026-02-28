''Cennet çamuru'' adıyla biliniyor. Ramazan ayında daha çok tüketiliyor

Cennet çamuru tatlısının 2018'de coğrafi işaret tescili aldıktan sonra daha fazla ilgi gördüğünü belirten Bekan, ramazan ayında bu tatlıya talebin çok fazla olduğunu dile getirdi.

Bekan, "Üzerine kaymak konulduğundan hafif bir tatlı özelliğine sahip oluyor. Bundan dolayı iftar sofralarında daha çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.