Cezaevinden çıkıp eski eşinin sevgilisine dehşeti yaşattı
09.04.2026 13:33
AA, İHA
Nevşehir'de cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirtilen bir kişi, eski karısının birlikte yaşadığı adamı başına parke taşıyla vurup ağır yaraladı.
Nevşehir'de eski eşi D.C.'nin 2000 Evler Mahallesi'ndeki evine giden B.C., eski eşiyle yaşadığı iddia edilen A.B.'yle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.C., A.B.’ye önce yumrukla daha sonra da parke taşıyla saldırarak başından ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan zanlı ise ekiplerce Yozgat'ta yakalanarak Nevşehir'e getirildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan, bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntüde, ikilinin binanın dışına çıkarken A.B.'nin kapıyı kapatmak için çabalaması, B.C.'nin ise bu kişiyi dövdüğü anlar yer aldı.
YASAL UYARI
NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NEVŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.