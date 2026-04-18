Çiftçilerin tütün mesaisi
18.04.2026 12:20
İHA
Aydın'daki çiftçilerin tütün mesaisi başladı. Geçen sezonu verimli kapatan üreticiler, bu yılda aynı umutla ekim yapıyor.
Türkiye'de tütün üretiminde önemli bir yeri olan Karacasu ilçesi, tütüne kota getirilmesinin ardından zeytin, incir, ve yöreye uygun çeşitli tarım ürünleri deyetiştirmeye başlamıştı. Geri kalan süreçlerde sözleşmeli olarak tütün üretimine devam eden Karacasu'da 2025'de 3 milyon 500 bin kilo tütün üretildi.
Bölgede tütün üretiminin artık ana geçim kaynağı değil yan geçim kaynağı haline geldiğini belirten Karacasu Belediyesi'nin önceki dönem başkanı ve aynı zamanda tütün eksperliği yapan Zeki İnal, yeni dönem tütünlerin dikimine başlandığını belirtti.
"TÜTÜN DİKİM ALANLARINDA DARALMA VAR"
Geçen yıl üretilen tütünlerin hepsinin teslim edildiğini belirten İnal, tütünlerin kilosunun kalitesine göre de değişerek 190 ila 305 TL arasında satıldığını söyledi. İnal, sözlerine şöyle devam etti:
"Geçen yıl tütünün üreticiye kilogram maliyeti 230 TL olarak hesaplandı. Bu çerçevede ürettiği tütünü kilosu 250 TL ve üzerine satan çiftçimiz durumdan memnun kaldı. Bu yıl tütün dikim alanlarında yaklaşık yüzde 5'lik bir daralma var."
ÇİFTÇİ AVANS BEKLİYOR
Bölge çiftçisi şu an Ege ve çevresinde faaliyet gösteren 6 ayrı firma ile anlaşmalı olarak tütün üretimi yapıyor. Zeki İnal, geçmiş yıllarda çiftçiye tarlaya inmeden verilen avansın bu yıl henüz verilmediğini belirterek tütün üreticisinin avans beklentisi içinde olduğunu da ayrıca belirtti.
