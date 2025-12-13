Çiftçinin azmi herkesi şaşırttı. 13 bin marulla Türk bayrağı yaptı

Tarlanın üreticilerinden Recep Ülker, bir ay önce tarlanın ekimine başladıklarını belirterek şöyle söyledi:

“Marulları kasımın başında ektik. Türk bayrağını geçen sene de denemiştik ancak dolu ve hava şartları nedeniyle olmamıştı. Bu yıl kuzenimle birlikte yeniden niyetlendik, uğraştık. Hava yine zorlasa da çok güzel bir duruma getirdik. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı olduğumuz için böyle bir çalışma yapmak istedik ve ortaya gerçekten güzel bir görüntü çıktı. Burası yaklaşık bir buçuk dönüm ve buraya 13 bin marul ektik. Bayrak formu için ortaya kıvırcık marul yerleştirdim. Hasada yaklaşık 15 gün var. Görenler ‘İlk defa böyle bir şey gördük, çok güzel olmuş' diyerek çok memnun olduklarını söylediler. Sosyal medyada paylaştıktan sonra da herkes arayıp tebrik etti. Bu da beni gururlandırdı. Bir dahaki sefere daha büyük bir alanda yapmak istiyorum.”