Çiftçinin azmi herkesi şaşırttı. 13 bin marulla Türk bayrağı yaptı
13.12.2025 09:46
Antalya'da iki üretici, 1 buçuk dönümlük tarlalarına hilal ve yıldız şeklinde marul ekti. Türk bayrağı görünümlü tarla vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı.
Muratpaşa ilçesinin Zümrütova mahallesinde iki üretici, bir buçuk dönümlük araziye binlerce marulu özenle dikerek tarlada Türk bayrağı görüntüsü oluşturdu. Kırmızı yapraklı marulların arasındaki yeşil kıvırcık marullara verilen hilal ve yıldız düzeni, görenlerin beğenilerini topluyor.
"YAKLAŞIK 13 BİN MARUL EKTİK"
Tarlanın üreticilerinden Recep Ülker, bir ay önce tarlanın ekimine başladıklarını belirterek şöyle söyledi:
“Marulları kasımın başında ektik. Türk bayrağını geçen sene de denemiştik ancak dolu ve hava şartları nedeniyle olmamıştı. Bu yıl kuzenimle birlikte yeniden niyetlendik, uğraştık. Hava yine zorlasa da çok güzel bir duruma getirdik. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı olduğumuz için böyle bir çalışma yapmak istedik ve ortaya gerçekten güzel bir görüntü çıktı. Burası yaklaşık bir buçuk dönüm ve buraya 13 bin marul ektik. Bayrak formu için ortaya kıvırcık marul yerleştirdim. Hasada yaklaşık 15 gün var. Görenler ‘İlk defa böyle bir şey gördük, çok güzel olmuş' diyerek çok memnun olduklarını söylediler. Sosyal medyada paylaştıktan sonra da herkes arayıp tebrik etti. Bu da beni gururlandırdı. Bir dahaki sefere daha büyük bir alanda yapmak istiyorum.”
"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"
Ülker, uzun yıllardır çiftçilik yaptığını ve yeşillik ürettiklerini söyledi. Tarladaki bayrak görüntüsü üzerine de şöyle devam etti:
"Bayrak fikri geçen sene aklımıza gelmişti ama hava şartlarından dolayı gerçekleşmemişti. Bu yıl kendi tarlamda yeniden denemeye karar verdik. İlk günlerde yağmur çok yağınca ‘Belki olmayacak' diye düşündük ama ‘Olacak inşallah' diyerek işe devam ettik. Gerekli tüm bakımları, takviyeleri yaptık ve sonunda çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Vatan ve bayrak sevgimizi toprağa bu şekilde yansıtmış olduk. Ne mutlu Türküm diyene."
"İÇİMİZDEKİ VATAN SEVGİSİNİ TOPRAĞA YANSITTIK"
Üreticilerden Sadık Çam, bu fikri kuzeniyle beraber faaliyete geçirdiğini belirtti ve devam etti:
“Antalya'nın yerlisiyiz. Aynı zamanda çiftçilik ve tarımla uğraşıyoruz. Geçen sene biz bu kırmızı marulu benim tarlada denedik. Hava şartlarından dolayı pek tam randımanlı olmadı. Bu sene de kuzenimle, dayı oğlum Recep Ülker'le beraber aynı uygulamayı yaptık. Hava şartları bu sene el verdi. Ondan dolayı biraz daha güzel oldu. Ve gelişime şu an daha açık. İçimizdeki bayrak vatan sevgisini topraklara yansıtalım dedik. Böyle bir görüntü, böyle bir görsel oluştu. Bundan dolayı mutluyuz. Çevremizdeki arkadaşlar, eş dost yaptığımız uygulamayı başarılı buldu. Güzel buldular.”
