Çifte mutluluk yaşadılar. İkiz buzağı sevinci
22.12.2025 13:19
İHA
Elazığ'da besicilerin yüzü güldü. Büyükbaş hayvancilikle uğraşan besici bir ineğinin ikiz doğurmasıyla çifte mutluluk yaşadı.
İKİZ BUZAĞI SEVİNCİ
Elazığ'da besicilik yapan Ömer Erdem 4 bin 500 dönüm arazi üzerinde üretim yaptığı çifliğinde doğum müjdesine sevindi. Ömer Erdem, yılın son günlerinde aldığı buzağılarla büyük mutluluk yaşadı. Özellikle bir inekten ikiz buzağı dünyaya gelmesi, sevinci ikiye katladı. Hayvan hastalıklarına dikkat çeken üretici hayvanlarının bakımlarını özenle yaptığını belirtti. Et ithalatına da vurgu yapıp "Biz buzağılarımızı tam sağlıklı olarak yetiştirebilsek hayvan ithalatına gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.
YERLİ HAYVAN SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ
Şap hastalığı konusunda bölgesindeki üreticilerin çok dikkarli olduğunu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de gerekli aşılamaları hızla gerçekleştirdiğini belirtti. Hyavan sağlığının ithalata etkisinin çok olduğunu vurgulayan “Yıllık 400-500 bine yakın hayvan Türkiye genelinde ölüyor. Yaklaşık 500 bin civarında hayvan ithal ediyoruz. Sağlıklı buzağılar elde etmek için lütfen üreticiler olarak biraz daha dikkatli olalım. Bu şekilde hayvan ithalatından kurtulmuş oluruz.” diyerek düşünlerini paylaştı.
