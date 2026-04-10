Çıldır Gölü erimeye başladı
10.04.2026 10:00
DHA
Havaların ısınmasıyla kışın buz tutan Çıldır Gölü, çözülmeye başladı.
Denizden bin 959 metre yükseklikte, Kars ile Ardahan arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, 2025 yılının Aralık ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecelere kadar düşmesi ile dondu.
Yüzeyi yaklaşık bir metre buzla kaplanan ve kış mevsimi boyunca yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü, çok sayıda organizasyona da ev sahipliği yaptı.
Atlı kızaklarla tur atılan gölde, havaların ısınması ile çözülme başladı. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü sınırları içerisinde, koy ve Akçakale Adası'nın bulunduğu gölün yüzeyinde nisan ayı itibarıyla buz kalmadı.
Buzların çözülmesi ile birlikte bölgeye angut, martı ve karabatak gibi kuşların geldiği de görüldü.
