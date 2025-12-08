Çocukları köpek saldırısına maruz kalan babalar konuştu: "Birinin dur demesi lazım"

Ankara'da son yıllarda sokak köpekleri ve ağızlıksız dolaştırılan tehlikeli ırk köpekler birçok mağduriyete yol açtı. Bahsedilen köpekler tarafından saldırıya uğrayan çocukların aileleri aynı mağduriyetle buluştu. 7 Aralık 2023’te okula gitmek için evinden çıktığı sırada köpek saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz olayının ikinci yıl dönümünde, geçtiğimiz hafta Etimesgut Yapracık Mahallesi'nde pitbull saldırısında yaralanan 1 buçuk yaşındaki Efe ile 5 yaşındaki Doğa Öztürk'ün babası Adem Öztürk'ü ziyaret etti. Çocukları köpek saldırısına uğrayan iki baba, benzer acıların bir daha yaşanmaması için yetkililere köpek sorununun kalıcı şekilde çözülmesi çağrısını yaptı.

“AİLELER İÇİN BÜYÜK BİR TRAVMA”

Köpek saldırılarının bir daha olmaması için önlem alınması gerektiğini ifade eden Adem Öztürk, "Halil Abi de bizim gibi aynı sorunu yaşayanlardan birisi. Kendisiyle biraz sohbet ettik, daha iki sene geçmesine rağmen çocuğunda kalan izlerden bahsetti. Aileler için bu çok büyük bir travma, artık herkes için bir tehdit var. Evde beslenen pitbull cinsi köpeklerden olsun, sokak köpeklerinden olsun, bir önlem alınması gerekiyor. Bir daha başkalarının bu acıyı yaşamaması için, bunların belli bir yasalar çerçevesinde sahiplenilmesi veya bahçeli bir yerlerde bakılması ya da toplanıp belediyeler tarafından insanlara zarar vermeyecek şekilde bir bakıma alınması gerekiyor" dedi.

Saldırgan köpeğin sahibinin daha önce defalarca kez şikayet edildiğini belirten Adem Öztürk, "Devlet yetkililerimizin dediğim gibi daha önce 12 kere şikayet edilmiş bir kadın bütün bu suçlamalardan kurtulup benim çocuğuma zarar veriyorsa, bundan sonra dışarı çıktığında da yine bu suçları yapmaya devam edecektir. Belki de bir köpek daha alıp gelip tekrar üstümüze saldırabilir. Her şeyi yapabileceğinden şüpheleniyorum. Çünkü bu kadın gerçekten köpeğinden bile tehlikeli. Dediğim gibi sokak köpeklerindeki tehlikeler de devam ediyor. Yetkililerin bu olaya ehemmiyet göstermesi gerekiyor ki insanlar daha fazla zarar görmesinler" diye konuştu.