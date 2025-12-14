Coğrafi işaret taşıyor. Bahçede 15, manavda 100 TL
Bodrum mandalinasında hasat başladı. Coğrafi işaretli mandalina, bahçede 15-20 lira bandında satılırken manavlarda ise fiyatı 100 liraya kadar çıktı.
Bodrum'da kentin coğrafi işaretli ürünü olan Bodrum mandalinasının hasadı başladı.
Başta Bitez ve Ortakent mahallelerinde olmak üzere yarımadanın farklı noktalarında mandalinalar üreticiler tarafından bahçelerden toplanıyor.
REKOLTE DÜŞÜK
Bodrum mandalinası başta reçel, gazoz, lokum ve kolonyada olmak üzere birçok üründe kullanılıyor.
Rekoltenin ise bu yıl 3 bin tonun altında olduğu belirtildi.
"SICAKLAR OLUMSUZ ETKİLEDİ"
Bodrum mandalinasının yılbaşının geldiğinin habercisi olduğunu belirten Bodrum Mandalin Hareketi Öncüsü ve Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Erman Aras, rekoltenin düştüğünü belirtip "Ağustos ayında yüksek sıcaklıkların Bodrum mandalinasını olumsuz etkiledi." dedi.
Aras, bodrum mandalinasının fiyatına ilişkin değerlendirme yaptı.
"Bahçede toptan olarak kilosu kalitesine göre 15-20 lira bandında gidiyor." diye konuşan Aras, "Son kullanıcıya kilosu 40-50 lira bandında ulaşıyor. Manavlara gittiğiniz zaman bu rakam 100 liralara kadar gidebiliyor." diye konuştu.
