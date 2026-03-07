Coğrafi işaretli asırlık lezzet. 1970'lerden geliyor, özelliği mayasında

Türkiye'nin gastronomi illeri arasında bulunan Manisa'da, 2018'de coğrafi işaretle tescillenen Manisa Taban Simidi ve nohut ekmeği sahur sofralarında da yer alıyor. Manisa'nın kültürel kimliğinin de bir parçası olan taban simidini diğer simitlerden ayıran özellik, endüstriyel maya yerine tamamen doğal “nohut mayası” kullanılıyor olması.

Nohutların kırılarak sıcak suda bekletilmesiyle doğal fermente yöntemle hazırlanan hamur, mideyi yormayan formülü ve uzun süre tok tutma özelliğiyle sahurda sıklıkla tercih ediliyor.