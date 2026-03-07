Coğrafi işaretli asırlık lezzet. 1970'lerden geliyor, özelliği mayasında
07.03.2026 10:33
İHA
Manisa'nın Ramazan ayında coğrafi işaretle tescillenen Manisa Taban Simidi ve nohut ekmeği, sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu.
ÖZELLİĞİ MAYASINDA
Türkiye'nin gastronomi illeri arasında bulunan Manisa'da, 2018'de coğrafi işaretle tescillenen Manisa Taban Simidi ve nohut ekmeği sahur sofralarında da yer alıyor. Manisa'nın kültürel kimliğinin de bir parçası olan taban simidini diğer simitlerden ayıran özellik, endüstriyel maya yerine tamamen doğal “nohut mayası” kullanılıyor olması.
Nohutların kırılarak sıcak suda bekletilmesiyle doğal fermente yöntemle hazırlanan hamur, mideyi yormayan formülü ve uzun süre tok tutma özelliğiyle sahurda sıklıkla tercih ediliyor.
SAHURA KADAR MESAİ
Tarifi geçmişten bugüne, ustalardan çıraklara aktarılarak ulaşan ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan hamurlar hiçbir katkı maddesi içermeden meşe odununun taş fırınlarında pişiriliyor. Kendine has kehribar rengine ve aromasına kavuşuyor. Ustalardan öğrenilen asırlık lezzeti 1970'li yıllarda Manisa'ya getiren ve taban simidine coğrafi tescil aldıran İsmail Gültekin, Ramazan ayı boyunca mesaisini iftar sonrasından sahura kaydırdı.
GECE SİMİDİ
İsmail Gültekin, bu lezzeti yaşatmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Geçmiş dönemde Manisa'da grevler olduğunu anlatan Gültekin, gece ekmek çıkaran fırınların olmadığını söyleyerek, “Taban simidi çıkararak Manisalıları ‘Gece simidi' kavramına alıştırdık” dedi. Manisalıların gece simidine olan yoğun talebiyle beraber Gültekin'de gece simidini bugünlere taşıdıklarını belirtti.
Taban simidindeki püf noktanın nohut mayası olduğuna dikkat çeken usta, mayanın önemine de vurgu yaptı.
"DÜNYANIN EN GÜZEL SİMİDİ"
Taban simidinin Manisalılar için önemli bir lezzet olduğunu belirten Gültekin, taban simidinin “Dünyanın en güzel simidi” olduğunu söylüyor. Aldıkları coğrafi işaretin kendilerine güven verdiğini belirten usta, mesir macununun, taban simidinden 7 ay sonra coğrafi işaret aldığını da ekledi.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.