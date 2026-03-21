Çöpten bulduğu kalemlerle sanatını icra ediyor. Yarım asırdır vazgeçmedi
21.03.2026 12:56
İHA
Kocaeli Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 60 yaşındaki Selami Gündoğdu, çöpten bulduğu kalemlerle sanatını icra ediyor.
Kocaeli'de yaşayan 60 yaşındaki Selami Gündoğdu, yokluklar içinde başladığı sanat yolculuğunu yarım asırdır sürdürüyor. İki çocuk babası olan Gündoğdu, ilkokul yıllarında tanıştığı resim tutkusunu çobanlık yaptığı dönemlerde bile elinden bırakmadı. Bugün İzmit Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Gündoğdu, sokakları süpürürken sanatından da vazgeçmiyor.
Yanında gezdirdiği plastik çöp konteynerini adeta bir tuvale çeviren Gündoğdu, çöpten bulduğu boyaları kullanıyor. Süpürgenin çalısını kalem gibi kullanarak Türk sinemasının sevdiği isimlerini resmediyor.
Büyüteçle güneş ışığını kullanarak bastonlara resim işleyen Gündoğdu, tüm imkansızlıklara rağmen üretmeye devam ediyor. En büyük hayali ise öğrenci yetiştirmek ve kalıcı eserler bırakmak.
Eldivenlerine de resim çizen Gündoğdu, daha önce yaptığı eldivenlerini Londra'da bir müzeden istendiğini ancak pandemi dolayısıyla gönderemediğini söyledi.
Gündoğdu hayatını, "Sanatım hayvan sopası ile başladı, süpürge ile devam ediyor" diye özetledi.
Hayatını anlatan Selami Gündoğdu, "Hayata, baba ocağında hayvan peşinde koşarak; çiftçilik, rençberlik ve köy işleriyle başladım. İlkokula giderken bir arkadaşım çizgi roman getirmişti, o çok hoşuma gitmişti. Daha sonra ben de kitaplarla ilgilenmeye ve resim çizmeye başladım'' dedi.
Gündoğdu, ailesinden izin alarak İzmit'e geldiğini ve 2008 yılında belediyede çalışmaya başladığını aktardı.
Çöpe atılmış malzemeleri, konteynerlerde bulduğu boyaları ve kalemleri değerlendirerek resimler yaptığını söyleyen Selami Gündoğdu, "Sanatın yaşı yok ama bir sertifikam olsaydı öğrenci yetiştirebilirdim. Bu benim için bir hayal olsa da hala bunu gerçekleştirebilirim" ifadelerini kullandı.
"Süpürgenin çalısı benim için bir kalem" diyen Selami Gündoğdu, ‘’Elimde ne varsa onu kullanarak üretmeye çalıştım. Çünkü sanat benim için sadece bir uğraş değil, aynı zamanda hayatın kendisi oldu" diye konuştu.
YASAL UYARI
KOCAELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KOCAELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.