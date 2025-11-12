Çukurova Üniversitesi kampüsünde domuz baskını
12.11.2025 09:42
İHA
Adana'da Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde domuz gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Yerleşkesine gece domuzlar indi. Sürü halinde gezen domuzları gece evine otomobil ile gideni iki vatandaş görüntüledi.
Domuzları gören vatandaş bir taraftan bu anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken bir taraftan da şaşkınlığını gizleyemedi. Domuzları gören vatandaş, bir süre daha onları görüntüledikten sonra olay yerinden ayrıldı.
Domuzlar ise ormanlık alana doğru giderek kayboldu. Daha öncede üniversite yerleşkesine 4 kez domuz gelmişti.
YASAL UYARI
SARIÇAM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SARIÇAM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.