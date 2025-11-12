Çukurova Üniversitesi kampüsünde domuz baskını

Merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Yerleşkesine gece domuzlar indi. Sürü halinde gezen domuzları gece evine otomobil ile gideni iki vatandaş görüntüledi.

Domuzları gören vatandaş bir taraftan bu anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken bir taraftan da şaşkınlığını gizleyemedi. Domuzları gören vatandaş, bir süre daha onları görüntüledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Domuzlar ise ormanlık alana doğru giderek kayboldu. Daha öncede üniversite yerleşkesine 4 kez domuz gelmişti.