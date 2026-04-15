Dağlardan toplanan doğal antibiyotik. Kilosu 100 liradan satılıyor
15.04.2026 13:28
İHA
Elazığ'da doğada kendiliğinden yetişen ve doğal antibiyotik olarak kullanılan çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı.
Elazığ ve Tunceli dağlarının yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, baharın gelmesiyle birlikte yeniden ortaya çıktı. Köylüler tarafından toplanan otlar, kent merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu.
Çiriş otunun, yemeklerde kullanılmasının yanı sıra şeker, tansiyon ve kansere de iyi geldiği biliniyor. Birçok pazarcının geçim kaynağı olan otun kilosu ise 100 liradan alıcı buluyor.
Çiriş otunun bu yıl da tezgahlarda yer aldığını aktaran Zülfü Güngör "Hasadı en fazla 2 ay sürüyor. Geçen sene fiyatı 75 liraydı, bu sene 100 TL oldu. Vatandaşlar zaten yıl boyu doğal otların gelmesini bekliyor" dedi.
Muzaffer Yetim ise ‘’Çiriş otu, kar yağışının bittiği bölgelerden toplanıp buraya geliyor. Bitkiyi daha çok emekçi kadınlar ve yaşlı amcalar topluyor. Ekmek paramız çıkıyor. Ayrıca çiriş otu bir antibiyotik kadar faydalı'' diye konuştu.
Bazı kaynaklarda ''Yabani pırasa'' adıyla da tanımlanan çiriş otu, yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle bağışıklığı güçlendiriyor. Çiriş otunun iltihap giderici, idrar söktürücü ve sindirim düzenleyici özellikleri olduğu da ifade ediliyor.
Ancak her besinin olduğu gibi çiriş otunun da çeşitli yan etkileri bulunabiliyor. Bu nedenle tüketmeden önce doktorunuza danışmanız öneriliyor. Otun olası yan etkileri arasında mide bulantısı, ishal, baş dönmesi ve halsizlik gibi belirtiler yer alıyor.
