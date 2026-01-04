Dalından koparıp satmaya başladı. Kral sofralarını süslüyor, eksi 7'de hasat

Şu anda da yine kral dediğimiz, kraliçe dediğimiz tüm ailelere, tüm sevdiklerimize yine 2026'da da kış üzümü, şifalı, eksi 7 derecede kırağıyı yemiş olan, kanserojen maddelerden arınmış olan kış üzümümüz yine sofralarımızı süslemeye devam edecek" dedi.