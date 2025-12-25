Dallardan binbir emekle toplanıyor. Yeni yıl öncesi talep arttı, Adana'dan dünyaya satılıyor
25.12.2025 12:25
İHA
Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Adana'da narenciye hasadı yoğun olarak sürüyor.
Kış mevsimi ve yeni yıl öncesi yurt genelinde olduğu gibi diğer ülkelerin de narenciye ürünlerine talebi arttı. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hasat sezonunun ortalarına yaklaşılan Adana'da ise narenciye bahçelerinde yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Bir taraftan bahçelerde narenciyeler işçiler tarafından binbir emekle toplanırken, ihracatçılar da ürünlerini paketlemek için tesislerde fazla mesai yapıyor. Limon, mandalina ve portakal başta olmak üzere birçok narenciye ürününün yüzde 40'dan fazlasının yurt dışına ihraç edildiği öğrenildi.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Narenciyede girdi maliyetleri yükseldiğinden dolayı bizim pazarlarımızın bir kısmını yanı başımızdaki Mısır ve Güney Afrika ülkeleri kaptı. Şu anda buruk bir sevinçle hasat yapıyoruz” dedi.
Hasadı yapılan ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini de anlatan Doğan, "Erkenci mandalina ürünlerinden çiftçimiz para kazanamadı. Limon grubu biraz para etti ama onda da soğuk nedeniyle fazla verim yok'' şeklinde konuştu.
Doğan, en çok ürün satılan ülkelerin Rusya, Ukrayna, Balkan ve Avrupa ülkeleri olduğunu söyledi. Fiyatların yüksek olması durumunda çiftçinin daha çok para kazanabileceğini ifade etti.
İhracatçı Hüseyin Daş, genel anlamda sipariş fazlalığı olduğunu aktardı. Daş, ayrıca 9 günlük tarım aracılarının grevi ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin ihraç tarihlerini geç belirlemesinin, malların birikmesine ve fiyatın düşmesine yol açtığını kaydetti.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.