Damak çatlatan lezzet ustaların elinden çıkıyor. 1 porsiyonu 220 TL

54 yaşındaki Canözer, 10 yaşından bu yana sektörün içinde yer aldığını belirterek, 1993 yılından itibaren Kilis tava üzerine vatandaşlara hizmet verdiğini ifade etti. Kilis tavanın koyun eti ve koyun yağıyla yapılması gerektiğini vurgulayan Canözer, yemeğin içeriğinde kırmızı biber, yeşil biber, az miktarda kuru soğan, tuz, Kilis biberi ve karabiber bulunduğunu söyledi. Etin zırhla çekildiğini anlatan Canözer, "Tepsinin altına eşit şekilde patlıcan diziyoruz. Üzerine eti yayıp domates, biber ve soğanla süslüyoruz. Taş fırında pişiriyoruz ve tırnaklı pideyle servis ediyoruz. Yaklaşık yarım saatte hazır oluyor" dedi.

Kilis tavanın kasap yemeği olduğunu ve her dönem sevilerek tüketildiğini dile getiren Canözer, fiyat konusunda da büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Bir porsiyon Kilis tavayı 220 TL'ye sattıklarını ifade eden Canözer, "Bir porsiyonda 160 gram et kullanıyoruz. Sebzelerle birlikte toplamda 235 gramlık bir porsiyon oluyor. Pidesi ve her şeyi dahil. Sürümden kazanıyoruz, insanlar ne verirse Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.