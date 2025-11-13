"Damat serinletme" garip anlara sahne oldu
13.11.2025 12:15
İHA
Niğde'nin Çamardı ilçesinde, düğün öncesi yapılan 'damat serinletme' geleneği ilginç anlara sahne oldu.
Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyündeki gelenek, düğünlerin en eğlenceli anlarından biri olarak görülüyor. Damat Can Bıçkı, arkadaşlarının elinden kaçamayıp damatlığıyla birlikte köyün yakınındaki suya atıldı.
Sağdıç Ahmet Çukurbağ, "Damat dünyaevine girmeden önce suya atılır, sağdıç da ister istemez damatla aynı sonu paylaşır. Damat serinletme töreni birçok yerde var ama bizim köyümüzde de artık gelenek haline geldi" dedi.
Köy halkı ise bu geleneğin düğünlere neşe kattığını ve gençleri bir araya getirdiğini söyledi.
YASAL UYARI
ÇAMARDI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇAMARDI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.