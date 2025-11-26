Dededen toruna asırlık miras: Erzurumlu güreşçi, aile geleneğine sahip çıkıyor

1980’li yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olmasına rağmen azmini hiç kaybetmeyen Koçak, "Bu değirmen sadece bir iş yeri değil, ailemizin tarihidir" diyerek mirasına sahip çıkıyor.

Erzurum’un dört bir yanından getirilen buğday ve mısırlar, hâlâ aynı su gücüyle çalışan değirmende özenle öğütülüyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan bu üretim, hem lezzeti hem de doğallığıyla büyük ilgi görüyor.