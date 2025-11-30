Dedesinden devraldı, 3 buçuk metrekarede bu işi yapıyor

10 yaşında dışarıda dolaşırken dedesinin kendisini yanına çağırdığını belirten Sosyal, "İşi öğrendim, o günden beri de buradayım. Dedem 64 yaşında. Burada harçlığımı çıkarıyorum. Dedem 30 sene buradaydı. Şu an 16 yaşındayım, 10 yaşından beri burada çalışıyorum. 1 yıldır burayı devraldım. Ayakkabı tamirinin kazancı yok. 500-600 lira para geliyor. Dedem, 55 yıldır bu işi yapıyordu, 3 buçuk metrekarelik dükkanında" dedi.