Denize kıyısı olmayan şehirde somon üretiyorlar. Yurt dışından da talep var

6 Şubat depreminde diğer sektörler gibi su ürünleri sektörü de olumsuz etkilenmiş, kentteki tesislerde kafesler ve tesisatlar zarar görmüştü. 68 üreticiden 14'ü, yaklaşık 30 milyon lira zarara uğradı. Ancak daha sonra depremden etkilenen üreticilere verilen destek kapsamında kafesler yenilendi ve ekipmanlar tamir edildi.