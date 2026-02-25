Denize kıyısı olmayan şehirde somon üretiyorlar. Yurt dışından da talep var
Kahramanmaraş’ta bulunan Menzelet Barajı ve Kılavuzlu Barajı’nda gerçekleştirilen somon ve alabalık üretimi, bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
Barajlarda kurulan tesislerde yetiştirilen balıklar, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. Modern üretim yöntemlerinin kullanıldığı tesislerde, balıkların yetiştirilme ve hasat süreçleri titizlikle yürütülüyor.
Ceyhan Nehri üzerinde bulunan Menzelet Barajı, enerji üretimi amacıyla 1980-1989 yılları arasında inşa edildi. 1989 yılında su tutmaya başlayan barajı besleyen akarsular arasında Tekir, Güredin, Bertin ve Zeytin çayları bulunuyor.
Baraj göl alanında yaşayan balık türleri ise Yayın, Pullu ve Aynalı Sazan, Bıyıklı balık, Siraz balığı, Tatlı Su Kefali, Kangal balığı, İnci balığı ve Çöpçü balığı şeklinde sıralanabiliyor.
1996-2001 yılları arasında inşa edilen Kılavuzlu Barajı ise yaklaşık 200 bin hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor.
Kahramanmaraş, denizi olmamasına rağmen balıkçılık sektöründe önemli bir yer tutuyor. Tonlarca balık üretiminin yapıldığı işletmelere talep yağıyor.
Kent, su ürünleri işleme tesisi kapasitesi açısından Türkiye'de birinci, Avrupa'da ise üçüncü sırada bulunuyor.
6 Şubat depreminde diğer sektörler gibi su ürünleri sektörü de olumsuz etkilenmiş, kentteki tesislerde kafesler ve tesisatlar zarar görmüştü. 68 üreticiden 14'ü, yaklaşık 30 milyon lira zarara uğradı. Ancak daha sonra depremden etkilenen üreticilere verilen destek kapsamında kafesler yenilendi ve ekipmanlar tamir edildi.
