Denizi olmayan şehirde balık yetiştiriyorlar. Rusya ve Japonya'ya satılıyor
27.12.2025 11:07
İHA
Denizi olmayan Yozgat'ta yetiştirilen alabalıklar, yurt dışı pazarlarında alıcılarıyla buluşuyor.
Çekerek Barajı'nda yetiştirilen alabalıklar, Karadeniz'de büyütülerek Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Balıkların sevkiyat süreçleri üzerine konuşan Nakliyeci Ali Kurt, sürecin titizlikle takip edildiğini ve ilerlediğini söyledi. Canlı balık taşımacılığının hassasiyetine dikkat çeken Kurt, balıkların yavru halde alındığını ve mayıs ayında hasatının yapıldığını anlattı. Kurt, balıkların sağlıklı bir şekilde alıcılarıyla buluşması için, nakliye sırasında oksijen tüpüyle beraber 4-5 saat içinde balıkların teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
"BALIKLAR RUSYA VE JAPONYA'YA GİDECEK"
Üretici Adnan Yılmaz ise, 2015'ten beri Çekerek barajında üretim yaptıklarını ve denizi olmayan bir şehirde yetişen balıklarının ihracatının yapılmaısnın haklı gururunu yaşadığını belirtti. Çoğunlukla gökkuşağı alabalık yetiştirdiklerini söyleyen üretici, balıkları somon adayı olarak gönderdiklerini anlattı. Üreticinin Karadeniz'de somon olarak yetişen balıkları sonrasında da Avrupa ülkelerine gidiyor. Yılmaz, şu an yetiştirilen balıkların da Rusya ve Japonya'ya gideceğini ekledi.
200 TON SEVKİYAT
Üretim süreci ve hedeflerinden de bahseden Yılmaz, "Mart ayında başlıyor bizim buradaki serüvenimiz. Mart ayında yavru olarak getirdiğimiz balıkları 300 ve 600 gram arasında canlı olarak şu an sevkiyatlarını yapıyoruz. Bizim kotamız yılda 225 ton. Biz şu an 200 ton civarında sevkiyat gönderiyoruz. İnşallah hedefimiz daha büyük. Tabii bize bazı imkanların da devletimiz tarafından verilmesi lazım. Eğer bu imkanlar verilirse biz daha çok üretim yapıp istihdama ve üretime katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Denizi olmayan Yozgat’tın bozkırın ortasında yetiştirilen balıkları, bugün yurt dışı pazarlarına uzanarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
