Denizi olmayan şehirde somon üretimi, yurt dışından yoğun talep var

Almus ilçesinin Almus Barajı'nda su ürünleri yetiştiriciliği bölge ekonomisine önemli bir destek sağlıyor. Yaklaşık 300 bin dönüm tarım arazisini sulayan barajda 29 çiftlikte üretilen Türk somonları, yurt dışı pazarlarında yoğun ilgi görüyor. Barajda yetiştirilen balıklar belirli bir boyuta ulaştıktan sonra Karadeniz'e gönderilerek burada büyütülüyor ve Avrupa'daki alıcılarına gönderiliyor.