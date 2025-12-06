Denizi olmayan şehirde somon üretimi, yurt dışından yoğun talep var
06.12.2025 11:34
İHA
Denizi olmayan Tokat’ta barajda yetiştirilen Türk somonları, Sinop üzerinden Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde sofralarla buluşuyor.
Almus ilçesinin Almus Barajı'nda su ürünleri yetiştiriciliği bölge ekonomisine önemli bir destek sağlıyor. Yaklaşık 300 bin dönüm tarım arazisini sulayan barajda 29 çiftlikte üretilen Türk somonları, yurt dışı pazarlarında yoğun ilgi görüyor. Barajda yetiştirilen balıklar belirli bir boyuta ulaştıktan sonra Karadeniz'e gönderilerek burada büyütülüyor ve Avrupa'daki alıcılarına gönderiliyor.
7 yıldır Almus Barajı’nda kafes balıkçılığı yapan üretici Sadullah Sezer, işlerini geliştirerek ihracata katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek; "İki kafesle başladığımız kafes balıkçılığına şu anda 12 kafesle devam ediyoruz. Sevkiyatlarımız sürüyor. Balıkları Sinop’a denize gönderiyoruz. Orada büyüyüp Avrupa’ya gidecekler. Bu yıl 150 tonluk bir üretim hedefimiz var. Rusya, Japonya ve Çin’e ihracat yapıyoruz" dedi.
