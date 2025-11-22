Denizlili baba, 12 çocuğuna mitoloji ve tarihi karakterlerden ilham aldığı isimleri verdi

Eşi Eşe Nazlı ile 1984 yılında evlendiklerini belirten Çetin, dünyaya gelen çocuklarının isimlerini Türk tarihinde yer edinmiş Türkçe isimlerden seçtiğini dile getirdi.

Çetin, 8 oğlu ve 4 kızından en küçüğünün 17, en büyüğünün 40 yaşında olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

“Milliyetçi ve ülkücü kökenden gelen biriyim. Yani o terbiyeyle yetişmiş bir insanım. Türk tarihine çok büyük sevgim, saygım ve merakım var. Lise bitene kadar birçok tarihçinin kitaplarını 2-3 sefer okudum. Çocuklarıma eski Türk tarihinde yer edinmiş, gönüllerde kalan, saygı duyulan isimlerden koydum. Türkçe isim tercih ettim. Dünyanın en eski milletlerinden birisiyiz. Geçmişimizle gurur duyuyorum.”