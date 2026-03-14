Depoda facia: Ağabey göçük altında kaldı, kardeşinin dört parmağı koptu
14.03.2026 13:43
İHA
Çorum'da buğday aktarımı sırasında deponun duvarı yıkıldı. Göçük altında kalan ağabey yaralanırken, makineye elini kaptıran 14 yaşındaki kardeşinin dört parmağı koptu.
Çorum'da buğday aktarımı sırasında göçük meydana geldi.
Olay, Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, dedeleriyle birlikte yaşayan M.Ö. (14) ile ağabeyi M.Ö. (18), evlerinin avlusunda buğday aktarma işlemi yaptıkları sırada buğday deposu olarak kullanılan yapının duvarı çöktü.
Duvarın enkazı altında kalan ağabey ağır yaralanırken, elini helezon makinesine kaptıran kardeşinin ise 4 parmağı koptu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan ağabey M.Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, kopan parmaklarının yerine dikilebilmesi için 14 yaşındaki kardeş M.Ö. ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kopan parmaklar itfaiye ekipleri tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
