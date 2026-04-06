Deprem sonrası bıçak gibi kesilmişti. 3 yıl sonra gürül gürül akmaya başladı
06.04.2026 09:53
İHA
Adana'nın Feke ilçesinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle birlikte bıçak gibi kesilen su kaynağı, 3 yıl aradan sonra yeniden canlandı. Gedikli Mahallesi sakinlerinin umudunu kestiği o kaynak, son yağışlarla birlikte gürül gürül akmaya başladı.
Adana'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kuruyan su kaynağı, son yağışların ardından yeniden çağladı.
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde bulunan su kaynağı, deprem sonrası tamamen kurudu. Aradan geçen 3 yılın ardından bölgede etkili olan yağışlarla birlikte su kaynağının yeniden akmaya başlaması mahalle sakinlerini sevindirdi.
"DEPREMLE BİRLİKTE YOK OLMUŞTU"
Mahalle sakinlerinden İbrahim Gün, bu yıl yağışların bereketli geçtiğini belirterek, "2023 yılında bu su gözümüz depremle birlikte yok olmuştu. 3 yıl sonra Çukurova'da alınan yağışların ardından kuruyan su gözünden yeniden su akmaya başladı. Allah'ımıza bin şükür yeniden suyumuz geldi. İnşallah bu sene afetsiz yağışlarla tüm Çukurova için bereketli bir sezon olur" dedi.
