Depremde 5 aile ferdini kaybetti. Yılmadan baba mesleğini sürdürüyor

29.01.2026 13:06
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesinin 5 ferdini kaybeden Gökmen Yıldız, babasının izinden giderek saat tamirciliğine devam ediyor.
Depremlerde annesi, babası, 2 kardeşini ve yeğenini kaybeden Yıldız, yarım asırlık aile mesleğini 35 yıldır sürdürüyor.
Çocuk yaşlardan beri babasının yanında yetişen Yıldız, "Bu meslek bize emanettir" diyerek 6 metrekarelik atölyede çalışma hayatına devam ediyor.
Gökmen Yıldız, depremlerde ölen babası, ağabeyi ve kardeşiyle aynı mesleği sürdürdüğünü, halihazırda onların emanetine sahip çıktığını söyledi.
Yıldız, şöyle devam etti:
“Babam 45-50 senedir bu işi yapıyordu. Depremde vefat etti. Ailede 5 kişiyi kaybettim. Kardeşlerimin de kendi atölyeleri vardı, onlar da bu meslekte ustaydı. Şimdi tek başıma sürdürüyorum.'
Mesleğe çocuk yaşta başladığını ifade eden Yıldız, saatlerin anıları olduğuna inandığını anlattı.
Saat tamirinin dikkat gerektiren bir iş olduğuna değinen Yıldız, "Gözlük, mercek, büyüteç takıyoruz. En küçük parçayı bile görmek zorundasın. Arızayı tespit ediyor, ona göre işlem yapıyoruz" dedi.
Adıyaman'da saat tamirciliği yapan 2-3 esnafın kaldığını aktaran Yıldız, çırak bulamadıkları için bu mesleğin de birçok meslek gibi bitme aşamasına geldiğini sözlerine ekledi.
