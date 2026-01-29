Depremde 5 aile ferdini kaybetti. Yılmadan baba mesleğini sürdürüyor

29.01.2026 13:06

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesinin 5 ferdini kaybeden Gökmen Yıldız, babasının izinden giderek saat tamirciliğine devam ediyor.

Depremde 5 aile ferdini kaybetti. Yılmadan baba mesleğini sürdürüyor
Anadolu Ajansı

Depremlerde annesi, babası, 2 kardeşini ve yeğenini kaybeden Yıldız, yarım asırlık aile mesleğini 35 yıldır sürdürüyor.

Depremde 5 aile ferdini kaybetti. Yılmadan baba mesleğini sürdürüyor 1
Anadolu Ajansı

Çocuk yaşlardan beri babasının yanında yetişen Yıldız, "Bu meslek bize emanettir" diyerek 6 metrekarelik atölyede çalışma hayatına devam ediyor.

Depremde 5 aile ferdini kaybetti. Yılmadan baba mesleğini sürdürüyor 2
Anadolu Ajansı

Gökmen Yıldız, depremlerde ölen babası, ağabeyi ve kardeşiyle aynı mesleği sürdürdüğünü, halihazırda onların emanetine sahip çıktığını söyledi.

 

Yıldız, şöyle devam etti:

 

“Babam 45-50 senedir bu işi yapıyordu. Depremde vefat etti. Ailede 5 kişiyi kaybettim. Kardeşlerimin de kendi atölyeleri vardı, onlar da bu meslekte ustaydı. Şimdi tek başıma sürdürüyorum.'

Depremde 5 aile ferdini kaybetti. Yılmadan baba mesleğini sürdürüyor 3
Anadolu Ajansı

Mesleğe çocuk yaşta başladığını ifade eden Yıldız, saatlerin anıları olduğuna inandığını anlattı. 

 

Saat tamirinin dikkat gerektiren bir iş olduğuna değinen Yıldız, "Gözlük, mercek, büyüteç takıyoruz. En küçük parçayı bile görmek zorundasın. Arızayı tespit ediyor, ona göre işlem yapıyoruz" dedi.

Depremde 5 aile ferdini kaybetti. Yılmadan baba mesleğini sürdürüyor 4
Anadolu Ajansı

Adıyaman'da saat tamirciliği yapan 2-3 esnafın kaldığını aktaran Yıldız, çırak bulamadıkları için bu mesleğin de birçok meslek gibi bitme aşamasına geldiğini sözlerine ekledi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ADIYAMAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADIYAMAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.