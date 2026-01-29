Depremde 5 aile ferdini kaybetti. Yılmadan baba mesleğini sürdürüyor

Gökmen Yıldız, depremlerde ölen babası, ağabeyi ve kardeşiyle aynı mesleği sürdürdüğünü, halihazırda onların emanetine sahip çıktığını söyledi.

Yıldız, şöyle devam etti:

“Babam 45-50 senedir bu işi yapıyordu. Depremde vefat etti. Ailede 5 kişiyi kaybettim. Kardeşlerimin de kendi atölyeleri vardı, onlar da bu meslekte ustaydı. Şimdi tek başıma sürdürüyorum.'