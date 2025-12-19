Depremde iş yeri yıkılmıştı, konteyneri atölye yaptı. 20'den fazla ülkeye satış yapıyor
19.12.2025 16:02
AA
6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yeri yıkılan esnaf, konteynerde kurduğu atölyede hazırladığı köpek tasmalarını 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor.
Henüz 18 yaşındayken mesleğe adım atan 30 yaşındaki Sürmeli, babasının nalbur dükkanında gördüğü köpek tasmalarından etkilenerek üretime yöneldi.
Yerli malzemelerle başladığı serüvenle 2 yıl içinde yurt dışına açılan Sürmeli, 20 yaşında ilk ihracatını gerçekleştirdi.
''ÜRÜNLERİN YÜZDE 40'INI YURT DIŞINA GÖNDERİYORUZ''
Deprem öncesine kadar Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda üretim yapan Sürmeli'nin iş yeri, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen üretimi bırakmayan Sürmeli, konteynerde kurduğu atölyede çalışmaya devam etti.
Mustafa Sürmeli, yıllık satışlarının talebe göre değiştiğini söyledi.
Ürünlerin tamamen el emeğiyle yapıldığına dikkati çeken Sürmeli, "Yıllık 10 ila 15 bin ortalama üretimimiz var ve ürünlerin yüzde 40'ını yurt dışına gönderiyoruz. Bu ürünleri 20'nin üzerinde ülkeye ihracat ederken, her geçen gün bu ülke sayısı genişliyor'' şeklinde konuştu.
Almanya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yoğun talep aldığını belirten Sürmeli, talebin her geçen gün arttığını, müşterilerin ürün kalitesini gördükçe kendilerine ulaşıp özel siparişler verdiğini ifade etti.
Yurt dışındaki fuarlara katılmak istediğini anlatan Sürmeli, ‘’Avrupa'da çok fazla sayıda köpek sahibi var ve kaliteli ürünler istiyorlar. Biz de bu kaliteyi her geçen gün daha da karşılamak istiyoruz. Bu şekilde hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil etmeyi diliyoruz” dedi.
YASAL UYARI
KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAHRAMANMARAŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.