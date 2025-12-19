Depremde iş yeri yıkılmıştı, konteyneri atölye yaptı. 20'den fazla ülkeye satış yapıyor

Almanya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan yoğun talep aldığını belirten Sürmeli, talebin her geçen gün arttığını, müşterilerin ürün kalitesini gördükçe kendilerine ulaşıp özel siparişler verdiğini ifade etti.

Yurt dışındaki fuarlara katılmak istediğini anlatan Sürmeli, ‘’Avrupa'da çok fazla sayıda köpek sahibi var ve kaliteli ürünler istiyorlar. Biz de bu kaliteyi her geçen gün daha da karşılamak istiyoruz. Bu şekilde hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil etmeyi diliyoruz” dedi.