Depremden kurtardığı böcek yumurtalarına bebeği gibi baktı. Ata yadigarı mesleği sabırla sürdürüyor

Hatay'da yaşayan 59 yaşındaki Emel Duman, yerel böcek ırkı olan Hatay Sarısı yumurtalarının yüzde 95'ini 6 Şubat depreminde kaybetti. Duman, Yaşan İnsan Hazinesi ödülü sahibi. Buzdolabında sakladığı bir avuç yumurta sayesinde üretime devam etmeyi başaran Duman, o dönem yaşadığı sancılı süreci ntv.com.tr'ye anlattı.
Ninesinden öğrendiği ipek böceği yetiştiriciliğini gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Duman'a, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' ödülü verilmişti.
Asrın felaketinde Hatay sarısı yumurtalarının çok büyük bir kısmının öldüğünü gören Duman, geride kalan bir avuç yumurtayı hayata döndürmek için canla başla mücadele etti. Kurtarmaya çalıştığı yumurtalara evladı gibi baktığını ifade eden Duman, o süreci şu sözlerle anlattı:
''20 Şubat'ta Hatay sarılarının akıbetini merak edip alana gittiğimde ne yazık ki hepsinin öldüğünü gördüm. Sonra buzdolabında muhafaza ettiğim bir avuç yumurta geldi aklıma. Onları alıp depremden önce üretim yaptığım bölgeye gittim.
Felaket zamanı böceklerin peşine düştüğüm için biraz vicdanım da sızladı. Kendime 'Bu kadar insan vefat etmişken, arkadaşların ve yakınların göçük altında kalmışken bunu nasıl düşünebiliyorsun?' dedim ama onlar da benim bir parçamdı. 7 yıllık bir arayıştan sonra bulup yaklaşık 4 yıl üzerinde çalışmıştım. Bu yüzden kaybettiğimde evladımı kaybetmiş gibi hissettim ve elimde kalan Hatay sarılarına bebeğe bakar gibi baktım. Onlarla iyileşeceğimi düşündüm.''
Hatay sarısının coğrafi işaret tescili almasından büyük mutluluk duyduğunu aktaran Duman, ''Üretimi artırabilmek için devasa büyüklükte dut ağaçları dikmek ve benim gibi birçok kadınla yol almak istiyorum. Eğer bunu başarırsak, atalarımızın emaneti olan bu genetiğiyle oynanmamış endemik türü yaşatmış olacağız. Ancak bu şekilde Hatay'ımıza ticari bir katkı sağlayabiliriz'' şeklinde konuştu
Hatay sarısını kurtarmaya çalışırken büyük bir sabır gösterdiğini dile getiren Duman, bu süreçte kendisini destekleyenler kadar eleştirenlerin de olduğunu söyledi.
Duman, ''Sıfırdan başlamam ve bütün hayatımı buna adamam gerekiyordu. Üstelik yatırım gerektiren bir işti. Ben de diğer ipekten elde ettiğim geliri Hatay sarısı için harcadım. Yanımda olan insanlar da vardı, beni baltayanlar da...'' dedi.
Zaman zaman motivasyonunun düştüğünü anlatan Duman, ''O zamanlarda hep şu soruyu sordum kendime: İnsan evladından vazgeçer mi? Vazgeçemez. Size emanet edileni ileri vermeniz gerekir, bu düşünce aklımdan hiç çıkmadı. Her şeye katlandım. Çok şükür ki sonunda amacımıza ulaştık'' ifadelerini kullandı.
Şimdilerde Türkiye'nin çeşitli yerlerine satış yapan Emel Duman, el emeği göz nuru ürünlerinin her aşamasında içeriği temiz olan doğal malzemelerden faydalanıyor. Fiyatların talebe göre değiştiğini vurgulayan Duman, genellikle şal, fular ve atkı gibi ürünlerin ilgi gördüğünü belirtiyor.
