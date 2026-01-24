Depremden kurtardığı böcek yumurtalarına bebeği gibi baktı. Ata yadigarı mesleği sabırla sürdürüyor

Ninesinden öğrendiği ipek böceği yetiştiriciliğini gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Duman'a, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' ödülü verilmişti.

Asrın felaketinde Hatay sarısı yumurtalarının çok büyük bir kısmının öldüğünü gören Duman, geride kalan bir avuç yumurtayı hayata döndürmek için canla başla mücadele etti. Kurtarmaya çalıştığı yumurtalara evladı gibi baktığını ifade eden Duman, o süreci şu sözlerle anlattı:

''20 Şubat'ta Hatay sarılarının akıbetini merak edip alana gittiğimde ne yazık ki hepsinin öldüğünü gördüm. Sonra buzdolabında muhafaza ettiğim bir avuç yumurta geldi aklıma. Onları alıp depremden önce üretim yaptığım bölgeye gittim.

Felaket zamanı böceklerin peşine düştüğüm için biraz vicdanım da sızladı. Kendime 'Bu kadar insan vefat etmişken, arkadaşların ve yakınların göçük altında kalmışken bunu nasıl düşünebiliyorsun?' dedim ama onlar da benim bir parçamdı. 7 yıllık bir arayıştan sonra bulup yaklaşık 4 yıl üzerinde çalışmıştım. Bu yüzden kaybettiğimde evladımı kaybetmiş gibi hissettim ve elimde kalan Hatay sarılarına bebeğe bakar gibi baktım. Onlarla iyileşeceğimi düşündüm.''