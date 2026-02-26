Depremlerde zarar görmüştü. 8 asırlık camide restorasyon başladı
26.02.2026 15:05
İHA
Tokat'ta depremlerden zarar gören 8 asırlık Malum Seyit Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı.
Tokat'ta 18 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören Sulusaray ilçesindeki Malum Seyit Tekke Camii'nin restorasyon çalışmalarına başlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aktarılan ödeneğin ardından ihale süreci tamamlanırken, yapıda oluşan kubbe ve duvar çatlaklarına ilişkin zemin etüt çalışmaları da sonuçlandırıldı.
Hazırlanan statik güçlendirme ve zemin iyileştirme projeleri, Sivas Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun 2025 tarihli kararıyla uygun bulundu.
Deprem sonrası ibadete kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan tescilli vakıf kültür varlığı camide, özgün yapıya sonradan eklendiği belirlenen bölümler ile minarenin sökümü gerçekleştirildi.
Kazı ve söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından zemin iyileştirme çalışmalarına geçileceği bildirildi.
Ağır hasar gören bölümlerin aslına uygun şekilde yeniden inşa edileceğini belirten Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, minarenin özgün formuna sadık kalınarak ahşap olarak yeniden yapılacağını söyledi. Erdoğan, çatı sisteminin de yenileneceğini ve yapının statik açıdan güçlendirileceğini ifade etti.
Restorasyon çalışmalarının yalnızca yapısal müdahalelerle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Erdoğan, caminin çevre düzenlemesiyle birlikte bütüncül bir anlayışla ihya edileceğini kaydetti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Malum Seyit Tekke Camii'nin 2027 yılı Ramazan ayında yeniden ibadete açılmasının planlandığı bildirildi.
YASAL UYARI
TOKAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TOKAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.