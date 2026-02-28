Ramazan imsakiyesi banner
Dev dalgalar hayatı felç etti. Yürüyüş yolları çöktü, yapılar zarar gördü

28.02.2026 14:04

İHA

Samsun’da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Karadeniz’de oluşan dev dalgalar, Atakum sahilinde yürüyüş yollarına ve tesislere zarar verdi.

Samsun’da 3 gündür aralıksız devam eden yağışla birlikte etkili olan şiddetli fırtına, özellikle Atakum ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Karadeniz’de oluşan dev dalgalar zaman zaman 2 ila 3 metreyi aşarak sahile vurdu. Fırtınanın etkisiyle büyüyen dalgalar, sahil şeridini adeta yıktı geçti.

Dalgaların taşıdığı devasa kayalar yürüyüş alanlarına fırlarken, bazı noktalarda yürüyüş yollarında çökmeler meydana geldi. Sahil boyunca maddi hasar oluştuğu gözlemlendi. 

Dev dalgalar, sahildeki duş ve soyunma kabinlerine de zarar verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise bariyer koyarak yürüyüş yollarında önlemler aldı.

Vatandaşlar, yıllardır Atakum’da yaşadıklarını ve ilk defa bu kadar büyük dalgalarla karşılaştıklarını belirterek sahilde birçok hasar meydana geldiğini ifade etti.

