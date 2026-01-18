Balıkçı İbrahim Bal, "1 saat önce arkadaşlar Murat Nehri’nden getirdiler. 52 kilogram ağırlığında. Bunu et olarak doğrayıp satacağız. Etinin kilosu 500 liradan olacak. Ben 40 senedir bu işi yapıyorum daha önce böyle güzel balık görmedim. Bunu kestikten sonra doğrayıp et halinde satacağız. Etin kilosu 500 lira, vatandaş da ona göre alır" dedi.

Dev gibi. Doğrayıp 500 liradan satacaklar