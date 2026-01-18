Dev gibi. Doğrayıp 500 liradan satacaklar
18.01.2026 15:12
Son Güncelleme: 18.01.2026 15:12
İHA
Elazığ’da 52 kilogram ağırlığında turna yakalandı.
Elazığ’da amatör balıkçılar, Murat Nehri’nde 52 kiloluk dev turna balığı yakaladı.
Yakaladığı dev turnayı kıyıya çıkaran balıkçılar, daha sonra balık işletmesine getirerek satışa çıkardı. Et halinde kilosu 500 liradan satışa çıkan balık, alıcılarını bekliyor.
Balıkçı İbrahim Bal, "1 saat önce arkadaşlar Murat Nehri’nden getirdiler. 52 kilogram ağırlığında. Bunu et olarak doğrayıp satacağız. Etinin kilosu 500 liradan olacak. Ben 40 senedir bu işi yapıyorum daha önce böyle güzel balık görmedim. Bunu kestikten sonra doğrayıp et halinde satacağız. Etin kilosu 500 lira, vatandaş da ona göre alır" dedi.
