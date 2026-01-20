Devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldular. Sezonda yaklaşık 400 bin lira kazanç
20.01.2026 10:25
İHA
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki köylerinde devlet desteği ile sera kuran gençler, üretime başladı.
İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi'nden 3 üretici, Orman Genel Müdürlüğü'nün desteklerinden faydalanarak seracılık projesi ile üretime geçti. Bölgedeki ilk seralarını kuran genç çiftçiler, bugünlerde örtü altına bir taraftan zirai don nöbeti tutarken bir taraftan da domates hasadına başladı.
Gençlerin köyde kalması için çalışma yapan Üçtepe Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, "Orman Genel Müdürlüğü'nün ORKÖY tarafından gençlerimizin köylerde istihdamı adına 3 adet sera kurulumu yapıldı. Şu an ilk hasat yapılıyor, gençlerimiz üretime başladı. Köylerimizin dışarıya göç vermemesi için mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
"İNANMADILAR AMA BAŞARDIK"
Seracılıkla üretime başlayan Ahmet Çolak (45) ise devlet desteği ile kendi işinin patronu olduğunu kaydetti. Çolak "ORKÖY desteği ile 1 dönüm alana seramızı kurduk. Domates ektik, 2 bin fide diktik. Biraz da acemiliğimize geldi ama ilk hasatta 150-200 kilograma yakın ürün aldık" ifadelerini kullandı.
Çolak, "Yaklaşık 10 gündür don nöbeti tutuyoruz. Bu hafta bölgemizde oldukça sert bir soğuk etkili oldu. Domates şu an serada 65-70 TL'den alıcı buluyor. Bu seramız 600 bin TL'ye mal oldu. 500 bin TL'sini devletimiz ORKÖY aracılığıyla hibe desteği olarak verdi. Bunun 250 bin TL'si hibe, 250 bin TL'si ise 5 yıl tek ödeme, sıfır faiz" diye konuştu.
İlk başta bölge sakinlerinin ‘'Burada sera olmaz'' dediğini anlatan Çolak, diğer sera kuran arkadaşlarıyla imece usulü hasat yaptığını aktardı.
Genç çiftçilerden Ömer Şimşek (30) ise ORKÖY desteğinin hayatını değiştirdiğini anlattı.
Şimşek "Biz bu işe devletimizin desteği ile başvurduk. Kendi akranlarıma da öneriyorum. Şehirlere gidip asgari ücretle çalışmaktansa köyümde kendi işimi yapmak daha mantıklı" şeklinde konuştu.
Şimşek, seracılığın kazancına da dikkat çekerek, "Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor. İki ürün olursa yıllık 800 bin TL gelir sağlayan bir iş" ifadelerini kullandı.
