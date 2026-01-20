Devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldular. Sezonda yaklaşık 400 bin lira kazanç

Çolak, "Yaklaşık 10 gündür don nöbeti tutuyoruz. Bu hafta bölgemizde oldukça sert bir soğuk etkili oldu. Domates şu an serada 65-70 TL'den alıcı buluyor. Bu seramız 600 bin TL'ye mal oldu. 500 bin TL'sini devletimiz ORKÖY aracılığıyla hibe desteği olarak verdi. Bunun 250 bin TL'si hibe, 250 bin TL'si ise 5 yıl tek ödeme, sıfır faiz" diye konuştu.

İlk başta bölge sakinlerinin ‘'Burada sera olmaz'' dediğini anlatan Çolak, diğer sera kuran arkadaşlarıyla imece usulü hasat yaptığını aktardı.