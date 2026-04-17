Devlet desteğiyle üretimi arttı. ''Yok yılı''na rağmen yüksek verim bekleniyor

Devlet desteğiyle gerçekleştirilen projelerle üretimi artırılan Siirt fıstığı, yaklaşık 14 bin çiftçi tarafından 400 bin dekar alanda yetiştiriliyor.

Özellikle kış ve ilkbahar aylarında aralıksız devam eden yağışlar, hem hububat ekili alanlarda hem de fıstık bahçelerinde önemli bir canlanma sağladı.

Budama ve gübreleme çalışmalarının yapıldığı fıstık bahçelerinde "yok yılı"na rağmen düzenli yağışlar dolayısıyla üreticiler, kuraklık ve verim kaybı beklemiyor.