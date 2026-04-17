Devlet desteğiyle üretimi arttı. ''Yok yılı''na rağmen yüksek verim bekleniyor
17.04.2026 13:17
AA
Siirt'te fıstık üreticileri, "yok yılı"na rağmen bu yıl etkili olan düzenli yağışlarla yüksek verim bekliyor.
Devlet desteğiyle gerçekleştirilen projelerle üretimi artırılan Siirt fıstığı, yaklaşık 14 bin çiftçi tarafından 400 bin dekar alanda yetiştiriliyor.
Özellikle kış ve ilkbahar aylarında aralıksız devam eden yağışlar, hem hububat ekili alanlarda hem de fıstık bahçelerinde önemli bir canlanma sağladı.
Budama ve gübreleme çalışmalarının yapıldığı fıstık bahçelerinde "yok yılı"na rağmen düzenli yağışlar dolayısıyla üreticiler, kuraklık ve verim kaybı beklemiyor.
Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından etkili olan yağışlarla sezonun bereketli geçeceğine inandıklarını söyledi.
Yılın en düzenli yağışlarına tanık olduklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:
“Fıstık yağmura doydu. İnşallah 'yok yılı' olmasına rağmen bu sene çok güzel bir verim beklentimiz var. Şimdiye kadar havalar, iklim şartları çok güzel geçiyor.''
Üreticilere gübreleme konusunda çağrıda bulunan Aslan, yağışlar sebebiyle gübreleme çalışmalarını erteleyen çiftçilerden bu ayda gübreleme yapmalarını istedi.
Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat da son yıllarda bölgede kısmi kuraklık yaşandığını, bu yıl yağışların düzenli şekilde devam ettiğini söyledi.
Geçen yıl bölgede kısmi de olursa kuraklık yaşadıklarını anımsatan Günbat, çiftçilerin temsilcileri olarak tarlaları gezdiklerini söyledi.
Merkeze bağlı Akyamaç köyünde 25 yıllık fıstık üreticisi Şaban Kaçar da toprağın bu yıl yağışa doyduğunu söyledi.
Meyve ağaçlarının bir yıl meyve verip ertesi yıl vermemesi ya da çok az vermesi, halk arasında "var yılı" ve "yok yılı" olarak adlandırılıyor.
