Dile kolay tam 30 yıl. Muğla'da leylekler ile cami cemaati arasındaki kopmayan bağ
14.04.2026 15:12
Son Güncelleme: 14.04.2026 15:29
Muğla'nın Menteşe ilçesinde baharın gelişiyle birlikte 30 yıllık bir gelenek yeniden canlandı. 1996 yılında inşa edilen Şeyh Muslihittin Camii, yaklaşık 30 yıldır her bahar leyleklerin değişmez durağı oluyor.
Her yıl olduğu gibi bu yılda leylekler, caminin kubbesindeki yuvalarına yerleşti. Mahalle sakinlerinin yolunu gözlediği sadık misafirler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.
30 YILDIR AYNI NOKTAYA YUVA KURUYORLAR
30 yıldır aynı noktaya yuva kuran leylekler, sadece bir doğa olayı değil, Muslihittin Mahallesi'nin bir parçası ve simgesi kabul ediliyor. Yuvalarında tadilatlarını bitiren leylekler, önümüzdeki sonbahara kadar caminin kubbesinde misafir olacaklar.
GELENEKSEL ZİYARETİN ÖNEMİ
Şeyh Muslihittin Camii'nde 7 yıldır görev yapan imam Hüsnü Mercan, bu geleneksel ziyaretin mahalle kültürü için önemini şu sözlerle anlattı: "Ben 7 yıldır bu camide görev yapıyorum. Leyleklerimiz, benden önceki yıllarda olduğu gibi yaklaşık 30 yıldır buraya gelip gidiyorlar.
"MAHALLELİ ONLARI ÇOK SEVİYOR"
Bu yıl da gelenek bozulmadı. Her yıl gelip yuvalarını onarıyor, yavrularını büyütüp uçuruyor ve sonbaharda göç ediyorlar. Mahalleli onları çok seviyor; sürekli 'Geldiler mi?' diye soruyorlar. Biz de merak edenleri bilgilendiriyoruz"