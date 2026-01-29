Dinamitle yıkılmıştı, yeniden ayağa kaldırıldı. Yaklaşık 2 bin yıllık

Kulenin yerli ve yabancı ziyaretçilere açılması amacıyla yürütülen çalışmaların bilim kurulu, danışma kurulu ve teknik ekiplerce titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Soytürk, kulenin arkasındaki arkeolojik alanda yapılan kazılarda şapel ve müştemilatı, farklı dönemlere ait duvarlar, Geç Roma dönemine ait seramik fırınları ile Osmanlı dönemine ait buzhane ve su yolları gibi önemli buluntuların gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

YILIN ORTASINDA AÇILMASI BEKLENİYOR

Restorasyonda ikinci ve son etaba geçildiğini belirten Soytürk, yaklaşık 2 bin yıllık kulede panoramik asansör, seyir terası ve bilgilendirme alanlarının yer alacağını ifade etti.

Ziyaretçilerin asansörle kulenin en üst noktasına çıkarak Edirne'yi panoramik olarak izleyebileceğini anlatan Soytürk, ‘’Şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli bir eser ortaya çıkıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyan Makedon Kulesi'ni 2026 yılının ortasında ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.