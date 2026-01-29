Dinamitle yıkılmıştı, yeniden ayağa kaldırıldı. Yaklaşık 2 bin yıllık
Edirne'de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan ve restorasyonunda sona gelinen Makedon Kulesi'nin yılın ortasında ziyarete açılması planlanıyor.
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Makedon Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.
Kule ve çevresinde yürütülen restorasyonun bakanlığın kentteki en büyük yatırımlarından biri olduğunu belirten Soytürk, kulede Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kitabelerin bulunduğunu anlattı.
Soytürk, kulenin arka bölümünde uzun süredir arkeolojik çalışmaların sürdüğünü, yapıdaki statik güçlendirme çalışmalarının da tamamlandığını bildirdi.
Kulenin yerli ve yabancı ziyaretçilere açılması amacıyla yürütülen çalışmaların bilim kurulu, danışma kurulu ve teknik ekiplerce titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Soytürk, kulenin arkasındaki arkeolojik alanda yapılan kazılarda şapel ve müştemilatı, farklı dönemlere ait duvarlar, Geç Roma dönemine ait seramik fırınları ile Osmanlı dönemine ait buzhane ve su yolları gibi önemli buluntuların gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.
YILIN ORTASINDA AÇILMASI BEKLENİYOR
Restorasyonda ikinci ve son etaba geçildiğini belirten Soytürk, yaklaşık 2 bin yıllık kulede panoramik asansör, seyir terası ve bilgilendirme alanlarının yer alacağını ifade etti.
Ziyaretçilerin asansörle kulenin en üst noktasına çıkarak Edirne'yi panoramik olarak izleyebileceğini anlatan Soytürk, ‘’Şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli bir eser ortaya çıkıyor. Roma, Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyan Makedon Kulesi'ni 2026 yılının ortasında ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
MAKEDON KULESİ HAKKINDA
Roma İmparatorluğu'nda 117-138 yıllarında hüküm süren Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surların üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı.
Bir dönem yangın gözlem kulesi olarak da kullanıldı. 1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.
Kule, 1990'lı yıllarda restore edildi. Edirne Müzesi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında kulenin çevresinde kazılar gerçekleştirildi.
