Diyarbakır Müzesi’nde tarihi yenilik: 350 yeni eser ziyarete açıldı

Eserlerin müze bahçesinde sergilenmeye başlandığını belirten Müze müdür vekili Müjdat Gizligöl, “Diyarbakır Müzesi Türkiye'nin en eski, en köklü müzelerinden biridir. 1934 yılında kurulmuş müzemizin envanterinde 36 bin 352 eserimiz var. 2015 yılına da İçkale'ye taşındığımızda biz bunların bin 600 tanesini sergiliyorduk. Binalarımızda tabi ki çok azını sergilediğimizin bizler de farkındaydık. Öncelikle iki çalışmamız vardı. Biri ‘Medeniyetler Yolu’ ikincisi ise ‘Medeniyetler Mezarlığı’ydı. Yaptığımız çalışmayla birlikte özellikle depolarımızda bulunan büyük boyutlu taş eserleri biz bahçeye çıkarmaya başladık” dedi.