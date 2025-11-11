Diyarbakır Müzesi’nde tarihi yenilik: 350 yeni eser ziyarete açıldı
11.11.2025 11:45
DHA
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, İçkale Müze Yerleşkesi’ndeki Diyarbakır Müzesi’nde restorasyonu tamamlanan 350 tarihi taş eser, ziyarete açıldı.
Sur ilçesindeki İçkale Müze Yerleşkesi’nde 1934 yılında kurulan ve 1600’ü sergilenen, 36 bin 352 envanterin bulunduğu Diyarbakır Müzesi’ne, kurulduğu dönemde bölgede başka müze bulunmadığı için çevre illerden çok sayıda tarihi eser getirilerek koruma altına alındı.
1934 yılından bu yana müze deposunda fiziki koşullar nedeniyle korunan eserlerden, 350 taş eser daha yapılan restorasyonun ardından müze bahçesinde sergilenmeye başlandı.
"TAŞ ESERLERİ BAHÇEYE ÇIKARMAYA BAŞLADIK"
Eserlerin müze bahçesinde sergilenmeye başlandığını belirten Müze müdür vekili Müjdat Gizligöl, “Diyarbakır Müzesi Türkiye'nin en eski, en köklü müzelerinden biridir. 1934 yılında kurulmuş müzemizin envanterinde 36 bin 352 eserimiz var. 2015 yılına da İçkale'ye taşındığımızda biz bunların bin 600 tanesini sergiliyorduk. Binalarımızda tabi ki çok azını sergilediğimizin bizler de farkındaydık. Öncelikle iki çalışmamız vardı. Biri ‘Medeniyetler Yolu’ ikincisi ise ‘Medeniyetler Mezarlığı’ydı. Yaptığımız çalışmayla birlikte özellikle depolarımızda bulunan büyük boyutlu taş eserleri biz bahçeye çıkarmaya başladık” dedi.
"NİYETİMİZ, ZİYARETÇİLERİN MEDENİYETLERİ HİSSETMESİ"
Envanterdeki eserlerle ilgili restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Gizligöl, “Medeniyetler Yolu'nda 22 tane Roma dönemine ait sütun ve sütun başlıkları altlıklarıyla birlikte 9 tane de birçok medeniyete ait heykel yerleştirdik. Medeniyetler Yolu’ndaki niyetimiz, vatandaşlarımızın geldiğinde Diyarbakır'daki o medeniyetleri yolda yürüdükleri zaman o manevi hissiyatla birlikte o medeniyetleri hissedebilmesi ve görmesidir.” diye konuştu.
YASAL UYARI
SUR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SUR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.