Diyarbakır sislerin içinde kayboldu
28.11.2025 11:32
İHA
Diyarbakır'da sis bulutu, tarihi mekanları kaplarken manzarasıyla da doğaseverleri büyüledi.
Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, şehrin tarihi mekanlarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görüntüler Diyarbakır'ın Suriçi ilçesinin Hevsel Bahçelerinden.
On Gözlü Köprü ve tarihi surların çevresi yoğun sislerin arasında kaybolurken, ortaya çıkan manzaralar da görenleri kendine hayran bıraktı. Dron pilotu Adem Ulusoy tarafından karelenen görüntülerde, sis bulutunun rengarenk ağaçların üstüne çıktığı görüldü.
Tablo gibi görüntülerin oluştuğu mekanlar, ziyaretçiler tarafından sabahın erken saatlerinde ziyaret ediliyor. Diyarbakır sakinleri ve fotoğraf tutkunları, sisin oluşturduğu doğal güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarıldı.
