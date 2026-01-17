Diyarbakır'da keşfedildi. 1 milyon yıl önce oluştuğu düşünülüyor
17.01.2026 11:37
İHA
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 1 milyon yıl önce oluşumu tamamlandığı değerlendirilen Buzul Vadisi, drone ile görüntülendi.
İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olan Ambar Irmağı'nın (Buzul Vadisi), yaklaşık 1 milyon yıl önce oluşumunu tamamlandığı değerlendiriliyor. Vadide, Tetis Denizi'nin tabanının yükselmesi nedeniyle doğu-batı yönünde iç göllerin oluştuğu düşünülüyor. Ayrıca, Ambar Vadisi'nin açılmasının, Hani ilçesi yakınlarındaki iç göllerden birinin taşması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.
Vadinin bulunduğu bölgede, geçtiğimiz yıllarda Gre Fılla mevkiinde yapılan arkeolojik kazılarda 12 bin 500 yıl öncesine ait yerleşim alanları keşfedildi.
Antropolog Naci Akdemir, Ambar Irmağı'nın ilçenin en önemli akarsuyu olduğunu söyledi. Akdemir, bölgedeki tüm akarsuların yanı sıra Ambar Vadisi'nin de kültürel varlıklarla dolu olduğunu vurguladı.
Vadinin 300 metre ilerisindeki Ambar köyünde kurtarma kazıları yapıldığını ve 12 bin 500 yıllık meskenlerin bulunduğunu hatırlatan Akdemir, "Üst katmanları buzul oyuntuları olan bu vadide birçok da doğal mağara bulunuyor. Bu mağaraların en az 4-5 tanesinin önünde kültür toprağı veya arkeolojik toprağı dediğimiz kalıntılar var. Şayet bunlar kazılırsa 10 bin senelik kültür varlıklarının olacağına kati gözüyle bakıyorum'' dedi.
Akdemir, "Buzul çağından sonra vadi derinleşmiş. Bu nedenle son 1 milyon sene içinde gerçekleşmiş bir hadise olduğunu düşünüyorum. Tabii ki son isabetli kararı jeologlar verir" şeklinde konuştu.
