Diyarbakır'da keşfedildi. 1 milyon yıl önce oluştuğu düşünülüyor

Vadinin 300 metre ilerisindeki Ambar köyünde kurtarma kazıları yapıldığını ve 12 bin 500 yıllık meskenlerin bulunduğunu hatırlatan Akdemir, "Üst katmanları buzul oyuntuları olan bu vadide birçok da doğal mağara bulunuyor. Bu mağaraların en az 4-5 tanesinin önünde kültür toprağı veya arkeolojik toprağı dediğimiz kalıntılar var. Şayet bunlar kazılırsa 10 bin senelik kültür varlıklarının olacağına kati gözüyle bakıyorum'' dedi.