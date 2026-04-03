Diyarbakır'da kolonlarından ses gelen apartman tahliye edildi
03.04.2026 10:00
DHA
Diyarbakır'da kolonlarından ses gelen altı katlı apartman tahliye edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kolonlarından ses gelen apartman tahliye edildi.
Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi 134'üncü Sokak'ta bulunan Bengi-6 Apartmanı'nda meydana geldi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Kolonlardan ses geldiğini fark eden bina sakinlerinin ihbarı sonrası bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, önlem alıp binada oturanları tahliye etti.
SOKAK GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI
Sokak, polis ekipleri ile koordineli şekilde şerit çekilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Binada ayrıntılı inceleme başlatılacağı belirtildi.