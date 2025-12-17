Diyarbakır'daki kale 3 bin yıldır ayakta. Dünyanın en iyi korunmuş garnizonlarından biri
Diyarbakır'da Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.
Askeri yerleşimde dünyada bulunan son Mithras Tapınağı'nın ortaya çıkarıldığı Zerzevan Kalesi, aralıksız olarak devam eden bilimsel kazılarla tarihe ışık tutuyor. 2020 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen, kentin önemli turizm değerlerinden olan kale, yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi görüyor.
2014 yılında başlatılan kazılarda bugüne kadar bin dönüm alanda 15 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, kaya mezarları, su kanalları ile 63 su sarnıcı, yer altı kilisesi, 400 kişinin sığacağı yer altı sığınağı, konutlar ve gizli geçitler ortaya çıkarıldı.
Keşifte milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlığın benimsenmesiyle önemini kaybeden, dönemin Mithras dinine ait yer altı tapınağı ve Mithras Tapınağı'na gizli dini tören ve ayinler için gelen davetlilerin konakladığı alan ile birçok esere de rastlandı. Buluntuları, bu yıl 400 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kalenin, dünyanın en iyi korunmuş Roma sınır garnizonlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Aytaç Coşkun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Aslında toprağın altında büyük bir şehir var. Dönemin askeri ve siyasi yaşantısına dair on binlerce eser ortaya çıkarıldı ki bazı eserler ünik. Ameliyat aletlerinden aydınlatma araçlarına, pişirme kaplarından askeri teçhizata kadar her şey Zerzevan Kalesinde mevcut. Bu on binlerce eser, dönemin aydınlatılması açısından bölgenin turizmine önemli katkı sundu.''
