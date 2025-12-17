Diyarbakır'daki kale 3 bin yıldır ayakta. Dünyanın en iyi korunmuş garnizonlarından biri

Kalenin, dünyanın en iyi korunmuş Roma sınır garnizonlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Aytaç Coşkun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aslında toprağın altında büyük bir şehir var. Dönemin askeri ve siyasi yaşantısına dair on binlerce eser ortaya çıkarıldı ki bazı eserler ünik. Ameliyat aletlerinden aydınlatma araçlarına, pişirme kaplarından askeri teçhizata kadar her şey Zerzevan Kalesinde mevcut. Bu on binlerce eser, dönemin aydınlatılması açısından bölgenin turizmine önemli katkı sundu.''