Doğadan toplanması büyük risk taşıyor. 100'e yakın zehirli türü var

Doğal alanlarda yetişen mantarların kontrolsüz şekilde tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, vatandaşların yalnızca denetimli ve onaylı kültür mantarlarını tercih etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’de doğada yetişen yaklaşık 40 yenilebilir mantar türü bulunduğu, buna karşılık yaklaşık 100 türün ise zehirli olduğu ifade edildi. Bazı türlerin ölümcül etkilere sahip olabildiğine dikkat çekildi.

Zehirli ve zehirsiz mantarların dış görünüşle ayırt edilemeyeceğini belirten uzmanlar, "Birbirine çok benzeyen mantar çeşitlerinden biri zehirliyken diğeri yenilebilir olabilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların tüketilmesi ciddi risk taşır" uyarısında bulundu.