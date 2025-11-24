Doğal antibiyotiğin kilosu 500 TL: Kazanlarda kaynatılarak hazırlanıyor

Erzurum'un doğal üretim süreci ve şifasıyla sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan küflü peynir, diğer adıyla göğermiş peyniri, tamamen yaylada beslenen hayvanların sütünden, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretiliyor. Kazanlarda kaynatılan süt, mayalanma sürecinin ardından uygun sıcaklık ve nem şartlarında geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynir 2 ila 4 ay arasında bekletiliyor. Bu süreç sonunda peynirin kendine has yeşilimsi rengi ve keskin aroması ortaya çıkıyor.