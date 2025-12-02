Doğal antibiyotik özelliğiyle biliniyor, mangallarda pişiriliyor
02.12.2025 18:48
İHA
Gaziantep’te kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzeti olan soğan kebabı sezonu başladı. Soğan kebabının, gribe karşı koruyucu etkisi olduğu öne sürüldü.
Gaziantep mutfağının en önemli yemekleri arasında sayılan ve doğal antibiyotik özelliğiyle dikkat çeken soğandan yapılan soğan kebabı, büyük ilgi görüyor.
Şef Tahir Tekin Öztan, salgın hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun mevsimine uygun doğal besin maddeleri tüketmekle mümkün olacağını ifade etti.
Öztan, "Son zamanlarda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan gribe karşı da vücudumuzun direncini arttırmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek zorundayız. Bunun için antibiyotik özelliğe sahip soğanı da sofralarımızın vazgeçilmezi haline getirmeliyiz'' şeklinde konuştu.
Soğan kebabının hastalıklardan korunmanın en lezzetli yolu olduğunu söyleyen Öztan, ‘’Grip virüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirici birçok alternatif besin takviyesi alıyoruz. Hiç kuşkusuz yaşadığımız bu zor günlerde yapılacak en doğru beslenme yöntemi, her sebzeyi mevsiminde tüketmek olacaktır'' dedi. Öztan, soğan kebabına İstanbul'daki bazı işletmelerde de ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.
